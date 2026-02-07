EN VIVO | Comunicaciones vs. Marquense por la jornada 5 del torneo Clausura 2026

Comunicaciones recibirá este domingo a Marquense en el Estadio Carlos Salazar Hijo por la jornada 5 del Torneo Clausura 2026. Los cremas no jugarán en su casa habitual, el Cementos Progreso, debido a que ahí se disputará el partido de la selección guatemalteca Sub-17.

Este duelo es de vital importancia para ambos equipos en la tabla acumulada. Comunicaciones dirigido por Marco Antonio Figueroa y Marquense bajo las órdenes de Leonel Noriega ocupan las últimas posiciones de la clasificación general que determina los descensos.

Los cremas tienen 6 puntos en el Clausura 2026 pero siguen en la última posición de la tabla acumulada. Por su parte, Marquense suma 4 unidades en el torneo y también se mantiene en la zona de peligro de la acumulada. Hoy ambos equipos buscarán llevarse los tres puntos que los alejarán uno del otro de las últimas posiciones en un encuentro de seis puntos.

Sigue el minuto a minuto aquí de este "duelo de urgencia" aquí: