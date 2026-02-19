EN VIVO | Comunicaciones vs. Mictlán por la jornada 7 del torneo Clausura 2026

La fecha 7 del Torneo Clausura continúa esta noche en el estadio Cementos Progreso, donde Comunicaciones recibirá a Atlético Mictlán en un duelo clave por la permanencia en la Liga Nacional.

El partido está programado para comenzar a las 18.00 horas en el recinto de la zona 6, donde el cuadro albo, dirigido por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, buscará una victoria fundamental tanto en su aspiración de mantenerse en los puestos altos del certamen como para seguir sumando puntos en la tabla acumulada, en la que actualmente ocupa la décima posición con 30 unidades. Un triunfo lo haría escalar al noveno lugar, tras la derrota de Guastatoya frente a Achuapa.

Por su parte, el conjunto de los Conejos llega con la necesidad de hacer la hombrada y conseguir una victoria que le permita salir del penúltimo puesto en la zona de descenso.

Se anticipa un encuentro intenso, con ambos equipos volcados al ataque en busca del triunfo, ya que el empate no beneficia a ninguno de los dos.