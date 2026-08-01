EN VIVO | Comunicaciones vs. San Pedro FC: siga el minuto a minuto de la segunda jornada del Apertura 2026

Comunicaciones recibe este sábado a San Pedro FC en uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. Los Cremas buscarán su primera victoria del campeonato en el estadio Cementos Progreso, donde comparten localía con Aurora FC.

El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa inició el torneo con un empate sin goles frente a Suchitepéquez. Ahora intentará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos y comenzar a escalar posiciones en la tabla.

San Pedro afronta el compromiso motivado tras un estreno histórico en la Liga Nacional. Los Gallos vencieron 1-0 a Xelajú MC con un gol de Germán Águila y, bajo la dirección de Edwin "Chino" Vásquez, buscarán dar otra sorpresa ante uno de los clubes más tradicionales del fútbol guatemalteco.

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