EN VIVO | Comunicaciones vs. Xelajú MC chocan en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026

Comunicaciones y Xelajú MC protagonizan este jueves uno de los partidos más esperados de la liguilla del Clausura 2026 en el Estadio Cementos Progreso a las 8:00 PM. Los Cremas de Marco Antonio Figueroa buscarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie ante el líder del torneo, en lo que es el duelo más atractivo de las semifinales con el técnico Roberto Hernández enfrentando al equipo que dirigió en el Apertura 2025 antes de llegar a Xelajú. El Cementos Progreso promete ser un escenario de máxima exigencia para los Superchivos en el partido de ida.

Comunicaciones llega a esta semifinal con la confianza de haber eliminado al bicampeón Antigua GFC en los cuartos de final con una remontada 2-0 en su estadio (4-3 en el global), en lo que fue una de las actuaciones más destacadas del torneo. Los Cremas arrancaron el Clausura 2026 peleando por evitar el descenso y ahora están a dos series de conquistar el título, con la motivación extra de jugar en casa donde han demostrado ser un equipo difícil de superar a lo largo de la temporada.

Xelajú MC avanzó a instancias finales con el primer lugar de la clasificación. En cuartos de final dejaron en el camino a Marquense.

A este duelo llegan con varias bajas que complican el panorama para Roberto Hernández.

Rubén Darío Silva sigue fuera por rotura de tendón de aquiles, mientras el segundo portero, Nery Lobos, se recupera de una posible ruptura muscular, por lo que Estuardo Chang continuará bajo los tres palos.

La buena noticia para los Superchivos es la recuperación de Chucho López, cuya sanción fue reducida de dos partidos a uno dejándolo disponible para este jueves en el Cementos Progreso.

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