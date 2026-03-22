EN VIVO | Comunicaciones vs. Xelajú MC por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026

Comunicaciones y Xelajú MC protagonizan este domingo uno de los duelos más atractivos de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026. Los cremas, dirigidos por Marco Antonio Figueroa, reciben a los Superchivos en busca de los tres puntos que los devuelvan al liderato del torneo.

Comunicaciones llega al partido en el segundo lugar de la tabla con 25 puntos, igualado con Cobán Imperial pero con menor diferencia de goles. Los albos necesitan ganar y esperar un tropiezo de los Príncipes Azules para recuperar la cima del Clausura 2026 en una jornada clave de la segunda vuelta.

Xelajú MC, dirigido por Roberto Hernández, llega en el tercer lugar con 23 puntos y con la oportunidad de acercarse a los líderes con una victoria de visita. Los Superchivos saben que un triunfo en este duelo directo los metería de lleno en la pelea por el liderato del torneo.

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