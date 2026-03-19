EN VIVO: Comunicaciones y Antigua GFC arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 14 del Clausura

La previa del encuentro entre

Comunicaciones

y

Antigua GFC

por

Clausura 2026 :



Así llegan Comunicaciones y Antigua GFC

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Cobán Imperial. Previo a esta derrota, logró vencer a su rival en sus últimos 4 enfrentamientos. Durante esas jornadas, acumuló 5 goles encajados frente 11 a favor.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Xelajú. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 8 goles y ha recibido 5 en contra.

El local está en el segundo puesto con 25 puntos (8 PG – 1 PE – 4 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (3 PG – 6 PE – 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro fue Wildomar Ramírez.

Formación de Comunicaciones hoy

El equipo dirigido por Marco Figueroa plantea su juego con una formación 4-3-3 con Fredy Pérez en el arco; Erick González, José Pinto, Ernesto Monreal y Stheven Robles en defensa; Dairon Reyes, Karel Espino y Lynner García en el medio; y Omar Duarte, Samuel Camacho y Janpol Morales en la delantera.

Formación de Antigua GFC hoy

Por su parte, los conducidos por Mauricio Tapia se paran en la cancha con una estrategia 5-4-1 con Luis Morán defendiendo la portería; Juan Carbonell, Enzo Fernández, Alexander Robinson, Kevin Grijalva, Héctor Prillwitz en la zaga; José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo y Diego Fernández en el centro del campo; y con Agustín Maziero en el ataque.