EN VIVO: Aurora FC domina la segunda mitad 2-0 sobre Comunicaciones

Aurora FC sale a jugar el segundo tiempo con 2 goles de Daniel Baján (22′ 1T y 39′ 1T). En el Estadio Cementos Progreso, la visita supera 2 a 0 a Comunicaciones.

Las estadísticas del encuentro entre Comunicaciones y Aurora FC del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Comunicaciones (5)

VS

Aurora FC (4)

Así llegan Comunicaciones y Aurora FC

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Achuapa. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aurora FC y Cobán Imperial, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

El local se ubica en el sexto puesto con 8 puntos (2 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (3 PG – 2 PE – 1 PP).

El juez seleccionado para el partido en el Estadio Cementos Progreso fue Bryan López Castellanos.

Formación de Comunicaciones hoy

Roberto Hernández propuso una alineación 4-3-3 con Arnold Barrios en el arco; Rafael Morales, Walter García, Ernesto Monreal y Emerson Raymundo como defensores; Lynner García, Marco Domínguez y José Contreras como centrocampistas; y Joseph Folgar, Brian Martínez y Edy Palencia como delanteros.

Formación de Aurora FC hoy

Por su parte, Saúl Phillip se decidió por un esquema 3-5-2, con Liborio Sánchez defendiendo el arco; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, José Manuel Lemus como zagueros; Daniel Baján, Alejandro Galindo, Pablo Mingorance, Allan García y Eddie Ibargüen en el centro del campo; y con Nicolas Lovato y Alex Díaz como atacantes.