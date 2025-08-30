EN VIVO: Aurora FC domina la segunda mitad 2-0 sobre Comunicaciones

Las estadísticas del encuentro entre Comunicaciones y Aurora FC del Apertura:
Tarjetas Amarillas:
Comunicaciones (5)
VS
Aurora FC (4)
Así llegan Comunicaciones y Aurora FC
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura
Comunicaciones recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Achuapa. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 7 a favor.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aurora FC y Cobán Imperial, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.
El local se ubica en el sexto puesto con 8 puntos (2 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (3 PG – 2 PE – 1 PP).
El juez seleccionado para el partido en el Estadio Cementos Progreso fue Bryan López Castellanos.
Formación de Comunicaciones hoy
Roberto Hernández propuso una alineación 4-3-3 con Arnold Barrios en el arco; Rafael Morales, Walter García, Ernesto Monreal y Emerson Raymundo como defensores; Lynner García, Marco Domínguez y José Contreras como centrocampistas; y Joseph Folgar, Brian Martínez y Edy Palencia como delanteros.
Formación de Aurora FC hoy
Por su parte, Saúl Phillip se decidió por un esquema 3-5-2, con Liborio Sánchez defendiendo el arco; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, José Manuel Lemus como zagueros; Daniel Baján, Alejandro Galindo, Pablo Mingorance, Allan García y Eddie Ibargüen en el centro del campo; y con Nicolas Lovato y Alex Díaz como atacantes.