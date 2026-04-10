EN VIVO: Comunicaciones gana por la mínima a Aurora FC en

El conjunto local abrió el marcador al minuto 72 con gol de Agustín Vuletich y se impone momentáneamente a la visita por 1 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Comunicaciones y Aurora FC del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Comunicaciones (3)

VS

Aurora FC (3)

Así llegan Comunicaciones y Aurora FC

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones sacó un empate por 1 en su visita a Mictlán. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC viene de perder contra Antigua GFC por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 2 goles y recibieron 4.

El local se ubica en el tercer puesto con 29 puntos (9 PG – 2 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (4 PG – 7 PE – 7 PP).

El árbitro Cristopher Corado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

El estratega Marco Figueroa apostó por una formación 4-4-2 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Ernesto Monreal, José Pinto, Andy Contreras y Emerson Raymundo en la zaga; Stheven Robles, Karel Espino, Marco Domínguez y Dairon Reyes en el medio; y Omar Duarte y Janpol Morales como atacantes.

Por su parte, el entrenador Saúl Phillip planteó un esquema táctico 4-4-2 con Liborio Sánchez en la portería; Daniel Baján, Allan García, Luis Cardona, Carlos Monterroso en la línea defensiva; Jorge Ticurú, Pablo Mingorance, Lenin González y Eddie Ibargüen en el mediocampo; y José Luis Vivas y Nicolas Lovato en la delantera.