EN VIVO: Comunicaciones se impone ante Malacateco con un marcador 1-0 en el Estadio Cementos Progreso

Al minuto 75, los locales avanzan con gol de Darwin Lom y superan 1-0 a Malacateco.

Las estadísticas del encuentro entre Comunicaciones y Malacateco del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Comunicaciones (2)

VS

Malacateco (4)

(2) VS (4) Tarjetas Rojas:

Comunicaciones (0)

VS

Malacateco (1)

Así llegan Comunicaciones y Malacateco

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Antigua GFC. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco llega triunfante luego de ver caer a Cobán Imperial con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 3. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 8 veces.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 8 puntos (2 PG – 2 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (3 PG – 1 PE – 5 PP).

El juez seleccionado para el partido en el Estadio Cementos Progreso fue Diego Ojer González.

Formación de Comunicaciones hoy

Roberto Hernández propuso una alineación 4-3-3 con Jorge Moreno en el arco; Rafael Morales, José Pinto, Stheven Robles y Emerson Raymundo como defensores; Karel Espino, José Contreras y José Corena como centrocampistas; y Erick Lémus, Darwin Lom y Andersson Ortiz como delanteros.

Formación de Malacateco hoy

Por su parte, Roberto Montoya se decidió por un esquema 3-5-2, con Miguel Jiménez defendiendo el arco; Marlon Chun, Brayan Morales, Víctor Torres como zagueros; Kenneth Cerdas, Andy Soto, Frank De León, Kevin Ramírez y Ángel López en el centro del campo; y con José Ortiz y Vidal Paz como atacantes.