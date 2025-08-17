EN VIVO: Comunicaciones ya gana 1-0 ante Marquense en el Estadio Cementos Progreso

EN VIVO: Comunicaciones ya gana 1-0 ante Marquense en el Estadio Cementos Progreso

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Al minuto 15, el conjunto local abre el marcador con gol de Brian Martínez y supera a Marquense por 1 a 0 en el Estadio Cementos Progreso.

    La previa del encuentro entre
    Comunicaciones
    y
    Marquense
    por
    Apertura 2025 :

    Así llegan Comunicaciones y Marquense

    El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

    Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

    En la jornada previa, Comunicaciones igualó 1-1 el juego ante Municipal. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 5 tantos en el rival.

    Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

    Marquense llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Cobán Imperial. Ha empatado 2 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 2 goles y le han anotado 4 en su arco.

    El local está en el sexto puesto con 5 puntos (1 PG – 2 PE – 1 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (1 PG – 2 PE – 1 PP).

    El partido en el Estadio Cementos Progreso fue dirigido por el árbitro Stib Morales Ordóñez.

    Formación de Comunicaciones hoy

    Roberto Hernández presentó una alineación 5-3-2 con Fredy Pérez en la portería; Walter García, Ernesto Monreal, Emerson Raymundo, Stheven Robles y José Corena en la línea defensiva; Marco Domínguez, Joseph Folgar y Lynner García en el mediocampo; y Erick Lémus y Brian Martínez en la delantera.

    Formación de Marquense hoy

    Por su parte, el entrenador ha decidido parar un esquema 5-4-1, con el arquero Minor Álvarez; Oscar Linton, Brailin de León, Elías Vásquez, Elvi Elington, Aarón Navarro como defensores; Andy Ruiz, Marvin Ceballos, David Chuc y Joshua Ubico como centrocampistas; y Diego Casas como delantero.

