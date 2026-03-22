EN VIVO: Xelajú y Comunicaciones se van al descanso con un empate 1-1

Llega el entretiempo en el duelo que igualan 1 a 1 Comunicaciones y Xelajú en el Estadio Cementos Progreso. El gol para el local fue anotado por Dairon Reyes (41′ 1T), mientras que para la visita lo hizo Antonio López (47′ 1T, de penal).

Las estadísticas del encuentro entre Comunicaciones y Xelajú del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Comunicaciones (1)

VS

Xelajú (3)

Así llegan Comunicaciones y Xelajú

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones no pudo ante Antigua GFC en el Estadio Cementos Progreso. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú venció 3-1 a Municipal en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 7 goles en el arco rival y 3 en su portería.

El anfitrión está en el segundo puesto con 25 puntos (8 PG – 1 PE – 5 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (6 PG – 5 PE – 3 PP).

Bryan López Castellanos fue el árbitro escogido para el partido en el Estadio Cementos Progreso.

Formación de Comunicaciones hoy

Marco Figueroa eligió una alineación 4-3-3 con Fredy Pérez en el arco; José Gálvez, Walter García, Ernesto Monreal y Erick González en defensa; Dairon Reyes, Marco Domínguez y Lynner García en el medio; y Omar Duarte, Samuel Camacho y Janpol Morales en la delantera.

Formación de Xelajú hoy

Por su parte, Roberto Hernández presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Rubén Silva; Kevin Ruíz, Manuel Romero, Javier González, Widvin Tebalan en el muro defensivo; Ricardo Marquez, Antonio López, Jorge Aparicio y Yair Jaén en el centro del campo; y Steven Cárdenas y Derrikson Quirós como delanteros.