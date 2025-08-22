Con la mínima diferencia, Antigua GFC venció a Mixco por 2 a 1

En su casa, Antigua GFC consiguió una victoria frente a Mixco por la fecha 6 del Apertura. Antigua GFC tomó ventaja al minuto 30 del primer tiempo gracias a una jugada de Juan Francisco Apaolaza. Pero en el minuto 15 de la segunda mitad, logró empatar Mixco por medio de Nicolás Martínez, con gol de jugada. Aún así, el conjunto anfitrión alcanzó su segunda anotación después de un remate de cabeza de Kevin Macareño, para cerrar el partido cuando transcurrían 24′ de la misma etapa.

La figura del encuentro fue Kevin Macareño. El delantero de Antigua GFC convirtió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Pensativo fue Juan Francisco Apaolaza. El delantero de Antigua GFC convirtió 1 gol.

El entrenador de Antigua GFC, Mauricio Tapia, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Luis Morán en el arco; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan Osorio y Enzo Fernández en la línea defensiva; Gerson Chávez, Milton Maciel y José Espinoza en el medio; y Jostin Daly, Juan Francisco Apaolaza y Robinson Flores en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Fabricio Benítez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor y Facundo González en defensa; Kener Lemus, Esnaydi Zúñiga, José Bolaños, Christian Ojeda y Yonathan Pozuelos en la mitad de cancha; y Nicolás Martínez en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Bryan López Castellanos.

Antigua GFC visitará a Cobán Imperial en la próxima jornada, mientras que Mixco recibirá a Guastatoya en el estadio Santo Domingo de Guzman.

El local está en el segundo puesto con 12 puntos, mientras que el visitante llegó a 13 unidades y es el líder del torneo.

Cambios en Antigua GFC

59′ 2T – Salieron Jostin Daly por Kevin Macareño, Milton Maciel por Marvin Ávila y José Espinoza por Brandon De León

75′ 2T – Salió Gerson Chávez por Selvin Sagastume

89′ 2T – Salió Brandon De León por Guillermo Carbonell

Amonestados en Antigua GFC:

5′ 1T Alexander Robinson, 23′ 1T Héctor Prillwitz, 42′ 1T José Espinoza, 21′ 2T Gerson Chávez, 26′ 2T Enzo Fernández y 46′ 2T Juan Osorio

Cambios en Mixco

42′ 1T – Salió Esnaydi Zúñiga por Gabriel Arce

57′ 2T – Salió Yonathan Pozuelos por Esteban Garcia

58′ 2T – Salió Christian Ojeda por Eliser Quiñones

74′ 2T – Salieron José Bolaños por Óscar González y Robinson Flores por Santiago Garzaro

82′ 2T – Salió Jeshua Urizar por Diego Méndez

Amonestados en Mixco:

14′ 1T Kener Lemus y 3′ 2T Jorge Sotomayor

Expulsado en Mixco: