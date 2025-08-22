Con la mínima diferencia, Antigua GFC venció a Mixco por 2 a 1

La figura del encuentro fue Kevin Macareño. El delantero de Antigua GFC convirtió 1 gol.
Otro de los futbolistas clave en el estadio Pensativo fue Juan Francisco Apaolaza. El delantero de Antigua GFC convirtió 1 gol.
El entrenador de Antigua GFC, Mauricio Tapia, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Luis Morán en el arco; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan Osorio y Enzo Fernández en la línea defensiva; Gerson Chávez, Milton Maciel y José Espinoza en el medio; y Jostin Daly, Juan Francisco Apaolaza y Robinson Flores en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Fabricio Benítez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor y Facundo González en defensa; Kener Lemus, Esnaydi Zúñiga, José Bolaños, Christian Ojeda y Yonathan Pozuelos en la mitad de cancha; y Nicolás Martínez en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Bryan López Castellanos.
Antigua GFC visitará a Cobán Imperial en la próxima jornada, mientras que Mixco recibirá a Guastatoya en el estadio Santo Domingo de Guzman.
El local está en el segundo puesto con 12 puntos, mientras que el visitante llegó a 13 unidades y es el líder del torneo.
Cambios en Antigua GFC
- 59′ 2T – Salieron Jostin Daly por Kevin Macareño, Milton Maciel por Marvin Ávila y José Espinoza por Brandon De León
- 75′ 2T – Salió Gerson Chávez por Selvin Sagastume
- 89′ 2T – Salió Brandon De León por Guillermo Carbonell
Amonestados en Antigua GFC:
- 5′ 1T Alexander Robinson, 23′ 1T Héctor Prillwitz, 42′ 1T José Espinoza, 21′ 2T Gerson Chávez, 26′ 2T Enzo Fernández y 46′ 2T Juan Osorio
Cambios en Mixco
- 42′ 1T – Salió Esnaydi Zúñiga por Gabriel Arce
- 57′ 2T – Salió Yonathan Pozuelos por Esteban Garcia
- 58′ 2T – Salió Christian Ojeda por Eliser Quiñones
- 74′ 2T – Salieron José Bolaños por Óscar González y Robinson Flores por Santiago Garzaro
- 82′ 2T – Salió Jeshua Urizar por Diego Méndez
Amonestados en Mixco:
- 14′ 1T Kener Lemus y 3′ 2T Jorge Sotomayor
Expulsado en Mixco:
- 22′ 2T Kener Lemus (Roja por doble amarilla)