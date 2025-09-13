Las estadísticas del encuentro entre Xelajú y Aurora FC del Apertura:



Pases Correctos:

Xelajú (1)

VS

Aurora FC (1)

(1) VS (1) Tarjetas Amarillas:

Xelajú (2)

VS

Aurora FC (1)

Así llegan Xelajú y Aurora FC

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú busca levantarse de su derrota ante Achuapa en el Estadio Municipal Manuel Ariza. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 11 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Aurora FC derrotó 1-0 a Malacateco. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 4 en su arco.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (5 PG – 2 PE – 1 PP).

Sergio Reyna Möller fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Mario Camposeco.

Amarini Villatoro presentó una alineación 4-3-3 con Rubén Silva defendiendo la portería; Kevin Ruíz, Manuel Romero, Widvin Tebalan y Javier González en la zaga; Maynor de León, Jorge Aparicio y Antonio López en el centro del campo; y con Pedro Báez, Elmer Cardoza y Romario da Silva en el ataque.

Por su parte, Saúl Phillip salió a jugar con una estrategia 3-6-1, con Liborio Sánchez en la portería; José Manuel Lemus, Jafet Soriano, Carlos Monterroso en la línea defensiva; Allan García, Daniel Baján, Pablo Mingorance, Nicolas Lovato, Alejandro Galindo y Eddie Ibargüen en el mediocampo; y Alex Díaz en la delantera.