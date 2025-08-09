EN VIVO: Empieza el partido entre Guastatoya y Malacateco

Tarjetas Amarillas:

Guastatoya (1)

VS

Malacateco (0)

La previa del encuentro entre

Guastatoya

y

Malacateco

por

Apertura 2025 :



Así llegan Guastatoya y Malacateco

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya igualó 2-2 frente a Comunicaciones.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco perdió ante Mixco por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 3 goles y le han encajado 5.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 1 punto (1 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo primer lugar en el torneo (1 PE – 2 PP).

Cristopher Corado fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio David Cordon Hichos.

Formación de Guastatoya hoy

El entrenador Ariel Sena salió a la cancha con una formación 3-4-3 con Rubén Escobar en la portería; Keyner Agustín, Ricardo Blanco y Herberth Morales en la línea defensiva; Dilan Palencia, Víctor Armas, Marlon Sequén y Denilson Sánchez en el mediocampo; y Keyshwen Arboine, Hristopher Robles y Nelson García en el ataque.

Formación de Malacateco hoy

Por su parte, José Guadalupe Cruz paró en el campo una estrategia 3-6-1 con Miguel Jiménez en el arco; Sergio Pérez, Irving Hernández, Víctor Torres como defensa; Gabino Vásquez, Kenneth Cerdas, Brayan Morales, José Ochoa, Kevin Ramírez y Ángel López en la mitad; y con José Franco en la delantera.