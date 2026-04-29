EN VIVO: Antigua GFC se adelanta a Comunicaciones 2-0 al término de la primera mitad

Entretiempo en el Estadio Pensativo. El partido lo está ganando Antigua GFC, con goles de Agustín Maziero (9′ 1T) y Oscar Santis (28′ 1T).

Las estadísticas del encuentro entre Antigua GFC y Comunicaciones del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Antigua GFC (2)

VS

Comunicaciones (2)

Hoy juegan Antigua GFC y Comunicaciones el partido por la llave 2 del Clausura. El duelo será en el Estadio Pensativo y dará inicio a partir de las 19:00 horas.

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio Pensativo fue Sergio Reyna Möller.

Formación de Antigua GFC hoy

El técnico Mauricio Tapia dispuso una formación 4-4-2 con Luis Morán bajo los tres palos; Alexander Robinson, Enzo Fernández, Juan Carbonell y José Ardón en la zaga; Oscar Santis, José Rosales, Óscar Castellanos y Enrique Camargo en la mitad de cancha; y Agustín Maziero y Andris Herrera como delanteros.

Formación de Comunicaciones hoy

Por su parte, Marco Figueroa sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Fredy Pérez; Elsar Martín, José Pinto, Erick González, Ernesto Monreal en el muro defensivo; Karel Espino, Stheven Robles, Dairon Reyes y Lynner García en el centro del campo; y Omar Duarte y Janpol Morales en la delantera.