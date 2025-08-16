EN VIVO: Triunfo 3-2 de Aurora FC frente a Antigua GFC

Las estadísticas del encuentro entre Aurora FC y Antigua GFC del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Aurora FC (4)

VS

Antigua GFC (3)

Así llegan Aurora FC y Antigua GFC

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC logró un triunfo por 2-1 ante Achuapa. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC llega con ventaja tras derrotar a Mictlán con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 2.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 10 puntos (3 PG – 1 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (3 PG – 2 PP).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue Erick Orozco.

Formación de Aurora FC hoy

El técnico Saúl Phillip dispuso una formación 4-3-3 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano y Klisman García en la zaga; Daniel Baján, Allan García y José Luis Vivas en la mitad de cancha; y Andres Echeverria, Alejandro Galindo y Nicolas Lovato como delanteros.

Formación de Antigua GFC hoy

Por su parte, Mauricio Tapia sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Luis Morán; Héctor Prillwitz, José Ardón, Juan Osorio, Enzo Fernández en el muro defensivo; Brandon De León, José Espinoza, Óscar Castellanos y Robinson Flores en el centro del campo; y Juan Francisco Apaolaza y Jostin Daly en la delantera.