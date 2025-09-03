EN VIVO: Comunicaciones cae ante Cobán Imperial por 3 a 1

Amargo resultado para Comunicaciones en su visita a Cobán I.. Sigue perdiendo en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi, ahora por 3 – 1. Los goles del triunfo local son de Uri Amaral (2′ 2T y 48′ 1T) y Anthony López (27′ 2T, de tiro libre).

Las estadísticas del encuentro entre Cobán Imperial y Comunicaciones del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Cobán Imperial (1)

VS

Comunicaciones (4)

(1) VS (4) Tarjetas Rojas:

Cobán Imperial (0)

VS

Comunicaciones (1)

(0) VS (1) Tiros Libres:

Cobán Imperial (1)

VS

Comunicaciones (0)

Así llegan Cobán Imperial y Comunicaciones

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial viene de un resultado igualado, 2-2, ante Antigua GFC. Posee un historial reciente de 2 empates y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 7.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones viene de caer derrotado 0 a 2 ante Aurora FC. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG – 3 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 3 PP).

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue Walter López Castellanos.

Formación de Cobán Imperial hoy

El técnico Sebastián Bini dispuso una formación 4-5-1 con Tomás Casas bajo los tres palos; Luis De León, Thales Moreira, Carlos Alberto Winter y Eduardo Soto en la zaga; Marco Rivas, Byron Leal, Steven Paredes, Janderson Pereira y Yeltsin Álvarez en la mitad de cancha; y Uri Amaral como delantero.

Formación de Comunicaciones hoy

Por su parte, Roberto Hernández sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Jorge Moreno; José Gálvez, Ernesto Monreal, José Corena, Rafael Morales en el muro defensivo; Marco Domínguez, Juan Blanco, Karel Espino, Lynner García y Andersson Ortiz en el centro del campo; y Brian Martínez en la delantera.