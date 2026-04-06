Las estadísticas del encuentro entre Guastatoya y Achuapa del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Guastatoya (2)

VS

Achuapa (1)

Así llegan Guastatoya y Achuapa

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

Guastatoya quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Malacateco por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa viene de caer derrotado 1 a 2 ante Municipal. Necesita sumar de cualquier manera para no volver a sufrir en el campeonato como en los recientes 4 cotejos, en los que le han convertido 8 goles y registró tan solo 2 a favor.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 21 puntos (5 PG – 6 PE – 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (4 PG – 3 PE – 10 PP).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio David Cordon Hichos fue Diego Ojer González.

Formación de Guastatoya hoy

El técnico Pablo Centrone dispuso una formación 4-3-3 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Joshua Ubico, Emanuel Yori, Carlos Alvarado y Víctor Armas en la zaga; Marlon Sequén, Ariel Lon y Nelson García en la mitad de cancha; y Keyshwen Arboine, Víctor Ávalos y Kevin Fernández como delanteros.

Formación de Achuapa hoy

Por su parte, Álvaro García sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Ederson Cabezas; Isaías de León, Anthony Martir, Dayron Suazo, Randall Corado en el muro defensivo; Carlos Santos, Edgar Macal, Yeison Carabali, Carlos Mejía y Derlis Aquino en el centro del campo; y Jomal Williams en la delantera.