EN VIVO: Están jugando Mixco y Xelajú: 0-0 por la fecha 19 del Clausura

Tarjetas Amarillas:

Mixco (1)

VS

Xelajú (1)

La previa del encuentro entre

Mixco

y

Xelajú

por

Clausura 2026 :



Así llegan Mixco y Xelajú

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco logró un triunfo por 2-1 ante Marquense. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú llega con ventaja tras derrotar a Malacateco con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 4.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 29 puntos (8 PG – 5 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (8 PG – 6 PE – 4 PP).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio fue Stib Morales Ordóñez.

Formación de Mixco hoy

El técnico Fabricio Benítez dispuso una formación 4-5-1 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno y Facundo González en la zaga; Edilson Reyes, Óscar González, Christian Ojeda, Kennedy Rocha y Esteban Garcia en la mitad de cancha; y Nicolás Martínez como delantero.

Formación de Xelajú hoy

Por su parte, Roberto Hernández sale al ruedo con una estrategia 3-4-3, con el portero Rubén Silva; Raúl Calderón, José Castañeda, Javier González en el muro defensivo; Widvin Tebalan, Juan Cardona, Jorge Aparicio y Ricardo Marquez en el centro del campo; y Steven Cárdenas, Harim Quezada y Antonio López en la delantera.