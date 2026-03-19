EN VIVO: Xelajú logra el empate 1-1 frente a Municipal

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EN VIVO: Xelajú logra el empate 1-1 frente a Municipal

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Redacción deportes

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En el minuto 51, Xelajú tuvo el gol para igualar el partido gracias a Denilson Ochaeta. Ahora, iguala frente Municipal a 1 a 1.

Las estadísticas del encuentro entre Xelajú y Municipal del Clausura:

  • Tarjetas Amarillas:
    Xelajú (1)
    VS
    Municipal (0)
Así llegan Xelajú y Municipal

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú viene de un resultado igualado, 1-1, ante Antigua GFC. Posee un historial reciente de 1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal llega con ventaja tras derrotar a Aurora FC con un marcador 4 a 1. La visita ha sido vencida 3 veces ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 5.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG – 5 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (6 PG – 3 PE – 4 PP).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Mario Camposeco fue Kevin Cacao.

El técnico Roberto Hernández dispuso una formación 4-5-1 con Rubén Silva bajo los tres palos; Kevin Ruíz, Manuel Romero, Widvin Tebalan y Javier González en la zaga; Raúl Calderón, Ricardo Marquez, Antonio López, Jorge Aparicio y Yair Jaén en la mitad de cancha; y Steven Cárdenas como delantero.

Por su parte, Mario Acevedo sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Kenderson Navarro; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, José Morales en el muro defensivo; Yunior Pérez, Jonathan Franco, John Méndez, Rudy Muñoz y Cristian Hernández en el centro del campo; y Erik López en la delantera.

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