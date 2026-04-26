EN VIVO: Guastatoya arriba 3-0 ante Marquense en la segunda mitad

En marcha los segundos 45 del juego con ventaja para Guastatoya.

Las estadísticas del encuentro entre Guastatoya y Marquense del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Guastatoya (1)

VS

Marquense (1)

(1) VS (1) Tarjetas Rojas:

Guastatoya (0)

VS

Marquense (1)

Así llegan Guastatoya y Marquense

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

Guastatoya busca levantarse de su derrota ante Comunicaciones en el Estadio La Asunción. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 7 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense cayó 1 a 3 ante Municipal. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias y perdió en 1 oportunidad. Con 7 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 28 puntos (7 PG – 7 PE – 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (9 PG – 3 PE – 9 PP).

Mario Escobar Toca fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio David Cordon Hichos.

Formación de Guastatoya hoy

Pablo Centrone presentó una alineación 3-4-3 con Rubén Escobar defendiendo la portería; Keyner Agustín, José Almanza y Víctor Armas en la zaga; Keyshwen Arboine, Yordin Hernández, Joshua Ubico y Nelson García en el centro del campo; y con Denilson Sánchez, Víctor Ávalos y Emanuel Yori en el ataque.

Formación de Marquense hoy

Por su parte, Omar Arellano Nuño salió a jugar con una estrategia 4-3-3, con Javier Colli en la portería; Elvi Elington, Fernando Fuentes, Oscar Linton, Marco Rodas en la línea defensiva; Josué Cano, David Chuc y Dylan Flores en el mediocampo; y Renato Mencía, Andy Ruiz y Carlos Estrada en la delantera.