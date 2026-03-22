EN VIVO: Guastatoya y Municipal siguen igualados 0-0 en el segundo tiempo

Guastatoya y Municipal están en el campo de juego para la etapa complementaria. El marcador está 0 a 0 en el estadio David Cordon Hichos.

Las estadísticas del encuentro entre Guastatoya y Municipal del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Guastatoya (2)

VS

Municipal (3)

(2) VS (3) Tarjetas Rojas:

Guastatoya (0)

VS

Municipal (1)

Así llegan Guastatoya y Municipal

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

Guastatoya ganó por 1-0 el juego pasado ante Aurora FC. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 7 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal cayó 1 a 3 ante Xelajú. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 7 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 19 puntos (5 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (6 PG – 3 PE – 5 PP).

Cristopher Corado fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio David Cordon Hichos.

Formación de Guastatoya hoy

Pablo Centrone presentó una alineación 3-5-2 con Rubén Escobar defendiendo la portería; Emanuel Yori, Víctor Armas y José Almanza en la zaga; Carlos Alvarado, Joshua Ubico, Ariel Lon, Marlon Sequén y Keyshwen Arboine en el centro del campo; y con Denilson Sánchez y Nelson García en el ataque.

Formación de Municipal hoy

Por su parte, Mario Acevedo salió a jugar con una estrategia 4-4-2, con Braulio Linares en la portería; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, Aubrey David en la línea defensiva; Yunior Pérez, Rudy Barrientos, Cristian Hernández y John Méndez en el mediocampo; y Yasnier Matos y César Archila en la delantera.