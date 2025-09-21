EN VIVO| Guastatoya vs. Achuapa por la jornada 11 del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

EN VIVO| Guastatoya vs. Achuapa por la jornada 11 del torneo Apertura 2025

El estadio David Cordón Hichos será el escenario este domingo a partir de las 15:00 horas, cuando el Deportivo Guastatoya reciba la visita del Deportivo Achuapa.

|

Guastatoya recibe al Deportivo Achuapa en el marco de la jornada 11. (Foto: Prensa Libre)

El estadio David Cordón Hichos será el escenario este domingo a partir de las 15:00 horas, cuando el Deportivo Guastatoya reciba la visita del Deportivo Achuapa en el marco de la jornada 11 del torneo Apertura 2025.

El conjunto pecho amarillo buscará hacerse fuerte en casa, donde ha convertido el calor y la presión de su afición en un arma clave para sumar sus primeros puntos de local.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Datafactory Deportes Deportivo Achuapa Deportivo Guastatoya Futbol nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS