EN VIVO| Guastatoya vs. Achuapa por la jornada 11 del torneo Apertura 2025

El estadio David Cordón Hichos será el escenario este domingo a partir de las 15:00 horas, cuando el Deportivo Guastatoya reciba la visita del Deportivo Achuapa en el marco de la jornada 11 del torneo Apertura 2025.

El conjunto pecho amarillo buscará hacerse fuerte en casa, donde ha convertido el calor y la presión de su afición en un arma clave para sumar sus primeros puntos de local.