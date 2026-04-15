EN VIVO | Guastatoya vs. Antigua GFC por la jornada 20 del Torneo Clausura 2026

Guastatoya y Antigua GFC se miden este martes en la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Municipal David Cordón Hichos a las 6:00 PM en uno de los partidos más atractivos de la fecha. Los Pecho Amarillo reciben al bicampeón nacional en un duelo que para Guastatoya es prácticamente una final, ya que los locales necesitan urgentemente los tres puntos para alejarse de la zona de descenso en la tabla acumulada.

Guastatoya llega en la octava posición del Clausura con 25 puntos y en la décima de la tabla acumulada con 47 unidades, en zona de descenso directo. Los de Pablo Centrone vienen de un empate ante Cobán en la jornada anterior y saben que cada punto perdido en casa puede ser determinante en su lucha por la permanencia a falta de tres jornadas para el cierre del torneo.

Antigua GFC, por su parte, llega en la cuarta posición del Clausura con 30 puntos y tercero en la tabla acumulada con 72 unidades. Los aguacateros de Mauricio Tapia vienen en un gran momento de forma tras su victoria 1-0 sobre Municipal en la jornada anterior con gol de Agustín Maziero, y buscarán mantener esa racha positiva en su visita al estadio de Guastatoya.

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