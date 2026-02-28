EN VIVO | Guastatoya vs. Comunicaciones por la jornada 10 del Torneo Clausura 2026

Este sábado a las 4:00 de la tarde, Guastatoya y Comunicaciones se miden en el estadio Municipal David Cordón Hichos por la jornada 10 del Torneo Clausura 2026, en uno de los partidos más importantes de esta fase del torneo.

El encuentro llega en un momento clave del campeonato. Comunicaciones, dirigido por Marco Antonio Figueroa, llega como segundo lugar del Clausura 2026, pero en la tabla acumulada ocupa el noveno lugar, una posición que el cuadro crema busca mejorar en cada fecha.

Guastatoya, por su parte, llega con la motivación de sacar los tres puntos en casa. Los pecho amarillo se ubican por debajo de Comunicaciones en la tabla acumulada y saben que una victoria en este duelo directo les permitiría escalar posiciones y superar a los cremas en dicha clasificación.

El partido en el David Cordón Hichos se perfila como un enfrentamiento parejo, donde Guastatoya intentará aprovechar la localía y Comunicaciones buscará sumar para mejorar su posición en la tabla acumulada y el liderato del Clausura 2026.

Sigue el minuto a minuto de este duelo aquí: