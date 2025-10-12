EN VIVO| Guastatoya vs Comunicaciones por la jornada 14 del torneo Apertura 2025

El estadio David Cordón Hichos será el escenario donde Guastatoya y Comunicaciones se enfrenten este domingo a partir de las 16:00 horas, en un partido que llega con ambos equipos urgidos de puntos tras no atravesar su mejor momento en el torneo.

El conjunto local, Guastatoya, se encuentra en los últimos lugares de la tabla y ha tenido dificultades para hacerse fuerte en casa, situación que preocupa a la afición del “Pecho Amarillo”. La falta de contundencia ofensiva y algunos errores defensivos han sido factores determinantes en la racha negativa del club. Por su parte, Comunicaciones tampoco vive su mejor presente. Los albos han dejado escapar puntos importantes en jornadas anteriores y han tenido problemas para mantener regularidad.