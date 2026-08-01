EN VIVO | Guastatoya vs. Malacateco: siga el minuto a minuto de la segunda jornada del Apertura 2026

Guastatoya y Malacateco cierran este sábado la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 en el estadio David Cordón Hichos. El encuentro comenzará a las 20 horas y enfrentará a dos equipos que buscan mantenerse en la parte alta de la tabla.

Los Pecho Amarillo llegan motivados tras vencer 1-0 a Aurora en la jornada inaugural con un gol de Javier Estrada. El equipo dirigido por Martín "Tato" García intentará aprovechar su condición de local para encadenar una segunda victoria consecutiva.

Malacateco, por su parte, rescató un empate 1-1 frente a Cobán Imperial gracias a un gol de Roberto Meneses al minuto 85. Los Toros, bajo la dirección de Carlos Robles, buscarán su primer triunfo del torneo ante un Guastatoya que dejó buenas sensaciones en su debut.

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