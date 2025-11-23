EN VIVO| Guastatoya vs. Marquense por la jornada 21 del torneo Apertura 2025

La jornada 21 del Torneo Apertura 2025 finalizará este domingo con el enfrentamiento entre Guastatoya y Marquense, programado para las 5 de la tarde en el Estadio David Cordón Hichos. El duelo tiene relevancia directa en la parte baja y media de la tabla, donde ambos equipos buscan cerrar la fase regular con mejores sensaciones.

Guastatoya llega a este compromiso con la obligación de sumar puntos en casa. El equipo oriental ha tenido un torneo irregular y actualmente se encuentra en las últimas posiciones, por lo que necesita terminar la etapa clasificatoria con resultados positivos que le permitan mejorar su ubicación.