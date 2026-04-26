EN VIVO | Guastatoya vs. Marquense por la jornada 22 del Torneo Clausura 2026

Guastatoya y Marquense protagonizan este domingo el partido más dramático de la jornada final en el Estadio David Cordón Hichos. Los Pecho Amarillo llegan con 50 puntos en la tabla acumulada y necesitan ganar para asegurar su permanencia sin depender de otros resultados, mientras que Marquense con 53 unidades necesita al menos un empate para garantizar matemáticamente su continuidad en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

El duelo es directo y sin margen de error para ambos. Guastatoya juega en casa con el apoyo de su afición pero con la presión de saber que una derrota los dejaría en serio riesgo de descender. Marquense, por su parte, llega como visitante con un historial irregular lejos de casa pero con la ventaja de que un empate podría ser suficiente para salvarse. Noventa minutos que definirán qué equipo sigue en la Liga Nacional la próxima temporada.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro, cada jugada, cada gol a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: