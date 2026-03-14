EN VIVO | Guastatoya vs. Mictlán por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026

Guastatoya y Mictlán abren este sábado la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 en el estadio Municipal David Cordón Hichos a las 5:00 de la tarde, en un duelo entre dos equipos que necesitan sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla.

Guastatoya llega a este compromiso en la décima posición del Clausura 2026 con 13 puntos, en una situación delicada en la tabla acumulada donde acumula 35 unidades en el undécimo lugar, uno de los dos puestos de descenso directo. Los Pecho Amarillo de Pablo Centrone necesitan una victoria para alejarse del peligro.

Mictlán, por su parte, llega con mejor ánimo tras las últimas dos victorias ante Municipal y Aurora. Los Conejos suman 15 puntos en el Clausura 2026 y 39 en la acumulada, lo que los mantiene fuera de la zona de descenso, aunque la diferencia con los últimos dos lugares es mínima y cualquier tropiezo puede cambiar su situación.

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