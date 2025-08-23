EN VIVO| Guastatoya vs. Mictlán por la sexta jornada del torneo Apertura 2025

EN VIVO| Guastatoya vs. Mictlán por la sexta jornada del torneo Apertura 2025

El estadio David Cordón Hichos será el escenario de un duelo interesante este sábado a las 16:00 horas, cuando Guastatoya reciba a Mictlán en el marco de la jornada seis del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Guastatoya recibe a Mictlán en la jornada seis. (Foto: Prensa Libre)

El estadio David Cordón Hichos será el escenario de un duelo interesante este sábado a las 16:00 horas, cuando Guastatoya reciba a Mictlán en el marco de la jornada seis del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Ambos equipos llegan con necesidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar para no perder terreno en la tabla.

Miguel Linares

