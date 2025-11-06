EN VIVO| Guastatoya vs. Mixco por la jornada 18 del torneo Apertura 2025

La jornada 18 del Torneo Apertura 2025 continúa este jueves, cuando el Deportivo Guastatoya, último en la tabla general, reciba al sublíder del certamen, el cuadro del Deportivo Mixco.

El encuentro entre los “Pecho Amarillo” y los “Chicharroneros” se disputará en el estadio David Cordón Hichos, de El Progreso.

El partido promete grandes emociones por ambos lados, ya que el cuadro local buscará imponerse para salir del último lugar de la tabla, mientras que el equipo dirigido por el guatemalteco Fabricio Benítez buscará la victoria, ya que una combinación de resultados podría devolverle el liderato del torneo.

Los mixqueños vienen de perder sorpresivamente en la jornada anterior frente al cuadro de la Antigua GFC en condición de local, por marcador de 1-0. Por su parte, los guastatoyanos cayeron ante el equipo de Mictlán 3-2.