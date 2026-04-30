EN VIVO | Guastatoya vs. Municipal: partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026

Guastatoya y Municipal cierran este jueves la jornada de ida de cuartos de final en el estadio David Cordón Hichos, a las 19.00 horas, en un duelo donde los Rojos, dirigidos por Mario Acevedo, llegan como claros favoritos, pero tendrán que luchar para llevarse un buen resultado de visita.

Municipal cerró la fase regular como el equipo más regular de la tabla acumulada con 86 puntos y segundo en el Clausura con 38 unidades, mientras que Guastatoya terminó séptimo con 31 puntos y buscará aprovechar su condición de local para sorprender al poderoso rival capitalino.

Guastatoya llega a este partido en una situación inédita tras la sorpresiva renuncia de su técnico Pablo Centrone, confirmada apenas horas antes del pitazo inicial por el presidente de la institución.

Los Pecho Amarillo, que salvaron la categoría el domingo pasado con una goleada 4-0 ante Marquense, deberán afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada sin su timonel habitual, con todo indicando que Luis Pedro Molina, preparador de porteros, tomará el mando del banquillo esta noche. Municipal, por su parte, llega con el rodaje y la solidez de un equipo que fue el más constante del año y que tiene en su plantel argumentos suficientes para pelear por el título del Clausura 2026.

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