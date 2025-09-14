EN VIVO| Guastatoya vs. Municipal por la novena jornada del torneo Apertura 2025

Este domingo 14 de septiembre, el estadio David Cordón Hichos será el escenario del cierre de la jornada 9 de la Liga Nacional, con el partido entre Guastatoya y Municipal a las 3 de la tarde. Un encuentro que promete intensidad y emociones, ya que ambos equipos llegan con objetivos muy distintos.

Guastatoya buscará sumar sus primeros tres puntos del torneo y dejar atrás el fondo de la tabla. El equipo amarillo sabe que una victoria le permitiría recuperar confianza y generar un impulso positivo de cara a las próximas fechas. Por su parte, Municipal llega con la motivación de escalar posiciones en la clasificación. Con una victoria, los rojos podrían alcanzar el segundo puesto y empatar en puntos al líder Antigua GFC