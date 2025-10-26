EN VIVO| Guastatoya vs. Xelajú por la jornada 16 del torneo Apertura 2025

La jornada 16 del Torneo Apertura 2025 llega a su cierre este domingo con un atractivo encuentro en el Estadio David Cordón Hichos, donde Guastatoya recibe a Xelajú MC a partir de las 17:00 horas. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular.

El conjunto “Pecho Amarillo” busca aprovechar su condición de local para reencontrarse con la victoria, luego de una serie de resultados irregulares que lo han mantenido en el último lugar te la tabla general.