EN VIVO: Guastatoya y Municipal, sin goles en el duelo de la llave 3 del Clausura

La previa del encuentro entre

Guastatoya

y

Municipal

por

Clausura 2026 :



Guastatoya y Municipal se miden hoy en el estadio David Cordon Hichos, a las 19:00 horas, por la llave 3 del Clausura.

El partido en el estadio David Cordon Hichos fue dirigido por el árbitro Julio Luna.

Formación de Guastatoya hoy

Luis Molina presentó una alineación 4-3-3 con Rubén Escobar en la portería; Joshua Ubico, Keyner Agustín, Emanuel Yori y Víctor Armas en la línea defensiva; Yordin Hernández, José Almanza y Denilson Sánchez en el mediocampo; y Nelson García, Víctor Ávalos y Keyshwen Arboine en la delantera.

Formación de Municipal hoy

Por su parte, el entrenador Mario Acevedo ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Braulio Linares; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, Aubrey David como defensores; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Cristian Hernández y Rudy Muñoz como centrocampistas; y José Martínez como delantero.