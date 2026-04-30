EN VIVO: Guastatoya y Municipal, sin goles en el duelo de la llave 3 del Clausura

Deportes

EN VIVO: Guastatoya y Municipal, sin goles en el duelo de la llave 3 del Clausura

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Redacción deportes

|

    La previa del encuentro entre
    Guastatoya
    y
    Municipal
    por
    Clausura 2026 :

    Guastatoya y Municipal se miden hoy en el estadio David Cordon Hichos, a las 19:00 horas, por la llave 3 del Clausura.

    El partido en el estadio David Cordon Hichos fue dirigido por el árbitro Julio Luna.

    Formación de Guastatoya hoy

    Luis Molina presentó una alineación 4-3-3 con Rubén Escobar en la portería; Joshua Ubico, Keyner Agustín, Emanuel Yori y Víctor Armas en la línea defensiva; Yordin Hernández, José Almanza y Denilson Sánchez en el mediocampo; y Nelson García, Víctor Ávalos y Keyshwen Arboine en la delantera.

    Formación de Municipal hoy

    Por su parte, el entrenador Mario Acevedo ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Braulio Linares; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, Aubrey David como defensores; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Cristian Hernández y Rudy Muñoz como centrocampistas; y José Martínez como delantero.

    ESCRITO POR:

    Redacción deportes

    Redacción deportes

    Lee más artículos de Redacción deportes

    ARCHIVADO EN:

    Datafactory Liga Nacional 
    ACERCA DE
    SUSCRIPCIÓN
    CONTACTO
    SÍGANOS EN
    Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
    Radio en Vivo 106.5 FM
    '; $xhtml .= '