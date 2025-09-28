EN VIVO| Gustatoya vs. Aurora se enfrentan por la jornada 12 del torneo Apertura 2025

El estadio David Cordón Hichos será el escenario donde Deportivo Guastatoya reciba este domingo a las 17:00 horas a Aurora FC, en el marco de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos llegan con necesidades distintas, pero con la obligación de sumar para no perder terreno en la clasificación.

El conjunto Pecho Amarillo afronta un torneo complicado. Con apenas cinco puntos en once jornadas, se mantiene en la última posición de la tabla y necesita con urgencia comenzar a encadenar resultados positivos que le permitan salir del fondo.