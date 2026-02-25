En VIVO I Comunicaciones vs. Municipal por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026

Este miércoles, a las 19.00 horas, volverá a rodar el balón en el estadio Cementos Progreso, para una nueva edición del clásico nacional del futbol guatemalteco entre Comunicaciones y Municipal. Será el clásico número 336 en su historia.

El recinto de la zona 6 será escenario de este enfrentamiento entre los dos equipos más ganadores y tradicionales del balompié guatemalteco.La paridad reciente entre rojos y cremas es evidente: en los últimos 10 clásicos, cada equipo ha conseguido tres victorias y los otros cuatro partidos han terminado en empate.

Para esta clásico, Comunicaciones llega con la necesidad de sumar tres puntos para escalar posiciones en la tabla acumulada, donde actualmente ocupa el décimo lugar. Por su parte, Municipal, líder de la tabla general acumulada, buscará un triunfo que le permita retomar la cima del torneo Clausura 2026.

El encuentro promete ser intenso durante los 90 minutos, con ambos equipos volcados al ataque en busca del arco rival y de los tres puntos, en el primer clásico del 2026.