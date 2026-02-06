En vivo I Malacateco vs. Municipal por la jornada 5 del torneo Clausura 2026

Malacateco y Municipal abrirán esta noche la jornada cinco del Torneo Clausura 2026, en el estadio Santa Lucía. El encuentro está programado para las 19.00 horas, en un duelo de alto voltaje entre toros y escarlatas que marca el inicio de la fecha.

El conjunto de Malacateco llega a este partido con seis unidades, producto de dos triunfos conseguidos en casa. Los toros buscarán esta noche su tercera victoria del certamen, con el objetivo de seguir haciendo valer su fortaleza como locales. De momento, se ubican en la sexta posición de la tabla con seis unidades.

Por su parte, Municipal, dirigido por Mario Acevedo, logró recomponerse con dos victorias consecutivas en casa tras un inicio titubeante. El cuadro rojo se sitúa actualmente en la tercera casilla, con siete puntos, y buscará esta noche sumar una victoria más en uno de los estadios más exigentes de la Liga Nacional.