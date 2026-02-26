En VIVO I Mixco vs. Mictlán por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026

Este jueves se cierra la jornada nueve del Torneo Clausura 2026, con un encuentro en el que el Deportivo Mixco recibirá en su estadio, el Santo Domingo de Guzmán, al Atlético Mictlán.

El partido se disputará a las 15.00 horas. Los chicharroneros buscarán una nueva victoria en el certamen para seguir escalando posiciones en la tabla, en la que, de momento, se ubican en la décima posición, en un torneo que no ha comenzado de gran manera para el equipo.

Por su parte, el Mictlán llega urgido de sumar puntos, ya que se encuentra en la penúltima posición de la tabla acumulada y en estos momentos sería uno de los dos equipos en descender de categoría. Una victoria como visitante lo subiría a la décima posición.