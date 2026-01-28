En vivo I Municipal vs. Xelajú MC por la jornada 3 del torneo Clausura 2026

Municipal recibirá al Xelajú MC en la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 del máximo circuito del fútbol guatemalteco. El estadio Manuel Felipe Carrera será el escenario del duelo entre escarlatas y chivos, en un enfrentamiento de alta tensión que corresponde al tercer partido de la jornada de este miércoles.

El compromiso se disputará a las 19:00 horas, donde ambos conjuntos saldrán en busca de la victoria. Xelajú MC suma cuatro unidades en el inicio del certamen, producto de una victoria y un empate, mientras que el cuadro carmesí aún no conoce el triunfo en el torneo, tras una derrota y un empate en sus primeras presentaciones.

Por ello, el equipo dirigido por Mario Acevedo buscará esta noche su primer triunfo del Clausura, ante un rival que llega motivado y con buen desempeño en las fechas iniciales.