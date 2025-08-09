EN VIVO: Inicia el partido en el estadio Pensativo

Tarjetas Amarillas:

Antigua GFC (1)

VS

Mictlán (0)

La previa del encuentro entre

Antigua GFC

y

Mictlán

por

Apertura 2025 :



Así llegan Antigua GFC y Mictlán

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC no pudo ante Achuapa en el Winston Pineda.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

En la fecha pasada, Mictlán finalizó con un empate 0-0 ante Xelajú. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y le han encajado 4 tantos.

El anfitrión está en el tercer puesto con 6 puntos (2 PG – 1 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (2 PE – 1 PP).

Stib Morales Ordóñez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Pensativo.

Formación de Antigua GFC hoy

Mauricio Tapia eligió una alineación 4-4-2 con Estuardo Sicán en el arco; Juan Carbonell, Héctor Prillwitz, Alexander Robinson y Kevin Grijalva en defensa; Brandon De León, Gerson Chávez, Milton Maciel y Diego Fernández en el medio; y Marvin Ávila y Dewinder Bradley en la delantera.

Formación de Mictlán hoy

Por su parte, Adrián García Arias presentó un esquema táctico 3-4-3 con el portero John Faust; César Madrid, Bryan Menéndez, William Ramírez en el muro defensivo; Osman Salguero, Kendel Herrarte, Guillermo Chavasco y Daniel Santa en el centro del campo; y Cesar Chinchilla, Robin Betancourth y Igor da Silva como delanteros.