EN VIVO l Guastatoya vs. Achuapa por la jornada 18 delTorneo Clausura 2026

La jornada 18 del Torneo Clausura 2026 continúa esta noche en el estadio David Cordón Hichos, donde el Deportivo Guastatoya recibirá en casa al conjunto del Deportivo Achuapa, en un duelo de alta importancia para ambos equipos.

El encuentro tiene carácter de final adelantada, ya que tanto Guastatoya como Achuapa llegan a este compromiso con la urgencia de sumar puntos en su lucha por evitar el descenso a la Primera División. Por ello, los dos clubes saldrán con la clara intención de quedarse con los tres puntos, conscientes de que un empate no resulta conveniente para ninguno en esta recta decisiva del campeonato.

Se espera un partido intenso, disputado y con mucha presión, en el que ambos técnicos deberán apostar por propuestas ofensivas sin descuidar el orden defensivo.

Sin duda, será uno de los choques más atractivos y determinantes de la jornada, ya que lo que está en juego va mucho más allá de tres puntos: es el futuro de ambos clubes en la Liga Nacional.