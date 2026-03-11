EN VIVO l Mictlán vs. Aurora FC por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026

El Atlético Mictlán recibirá esta tarde al cuadro de la Aurora FC en el partido reprogramado correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026, luego de que el encuentro no pudiera disputarse en su momento debido a las inclemencias del tiempo.

El compromiso se jugará este miércoles a las 15:00 horas en el Estadio Asunción, con el objetivo de completar las jornadas pendientes del campeonato.

El conjunto miteco llega motivado tras salir de la zona de descenso luego de vencer en su último partido a Municipal, gracias a un gol en los minutos finales. Con ese impulso, el equipo buscará una nueva victoria en casa que le permita alejarse aún más de los puestos comprometidos, donde actualmente se encuentran Marquense y Guastatoya.

Por su parte, Aurora FC, que viene de empatar en su más reciente compromiso, intentará sumar tres puntos importantes para escalar posiciones en la tabla del Clausura y alcanzar a Antigua GFC en la tercera posición de la tabla acumulada. Se espera un duelo intenso en territorio jutiapaneco, donde ambos equipos saldrán con la consigna de quedarse con los tres puntos