EN VIVO l Mictlán vs. Mixco por la jornada 20 del Torneo Clausura 2026

La jornada 20 del certamen nacional continúa este jueves 16 de abril y, a las 17.00 horas, en el estadio La Asunción, Atlético Mictlán recibirá a Deportivo Mixco en un encuentro de suma importancia, ya que ambos equipos pelean por distintos objetivos.

Mictlán necesita sumar los tres puntos debido a su situación en la tabla acumulada, donde ocupa la décima posición con 49 puntos. Un triunfo lo colocaría en la octava casilla, en una disputa directa por salvar la categoría.

Por su parte, Mixco llega con el objetivo de seguir en la pelea por los primeros puestos de la tabla acumulada, ya que una victoria lo mantendría en la segunda posición, a un punto de Municipal. En el certamen, se encuentra en la zona de clasificación y un triunfo lo impulsaría al liderato del torneo de nuevo.