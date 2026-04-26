EN VIVO: ¡Ya se juega la etapa complementaria! Malacateco vence a Comunicaciones por 1-0

Comenzó el segundo tiempo en el Estadio Santa Lucía y Malacateco le está ganando 1-0 a Comunicaciones con gol de Roberto Meneses (25′ 1T).

Las estadísticas del encuentro entre Malacateco y Comunicaciones del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Malacateco (1)

VS

Comunicaciones (2)

Así llegan Malacateco y Comunicaciones

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Antigua GFC. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 4.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Guastatoya. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 2.

El local está en el décimo puesto con 19 puntos (5 PG – 4 PE – 12 PP), mientras que el visitante llegó a 35 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (11 PG – 2 PE – 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.

Formación de Malacateco hoy

El equipo dirigido por Mínor Díaz plantea su juego con una formación 5-4-1 con Miguel Jiménez en el arco; Brayan Morales, Roberto Meneses, Dilan Palencia, Víctor Torres y Andy Soto en defensa; Gabino Vásquez, José Ochoa, Kevin Ramírez y Ángel López en el medio; y Matías Roskopf en la delantera.

Formación de Comunicaciones hoy

Por su parte, los conducidos por Marco Figueroa se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Arnold Barrios defendiendo la portería; David Prada, Walter García, Elsar Martín, Emerson Raymundo en la zaga; Jose Grajeda, José Ayala y Josué Padilla en el centro del campo; y con Walter Sandoval, Agustín Vuletich y José Ramírez en el ataque.