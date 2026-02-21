EN VIVO | Malacateco vs. Achuapa por la jornada 8 del Clausura 2026

Malacateco recibirá este domingo a Deportivo Achuapa en el Estadio Santa Lucía por la jornada 8 del Torneo Clausura 2026. Los toros dirigidos por Rafael Loreto buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos que los acerquen a los primeros lugares de la tabla.

Achuapa llega como uno de los equipos más en forma del torneo. Los cebolleros dirigidos por Roberto Montoya ocupan la segunda posición con 13 puntos y tienen una oportunidad dorada: con una victoria en Malacatán podrían asumir el liderato del Clausura 2026 y consolidarse en la cima de la clasificación.

Malacateco está sexto en la tabla con 10 puntos y necesita seguir sumando en casa para no perder terreno con los líderes. Los toros vienen con la moral alta tras sus últimas actuaciones y buscarán complicarle el partido a un rival directo que pelea por el primer lugar del torneo.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí: