EN VIVO| Malacateco vs. Achuapa por la séptima jornada del torneo Apertura 2025

Malacateco regresa a la acción en el estadio Santa Lucía este sábado a las 19:30 horas, cuando reciba a Achuapa por la jornada 7 del Torneo Apertura 2025.

Malacateco recibe al Deportivo Achuapa en la jornada 7. (Foto: Prensa Libre)

Malacateco regresa a la acción en el estadio Santa Lucía este sábado a las 19:30 horas, cuando reciba a Achuapa por la jornada 7 del Torneo Apertura 2025. Los Toros intentarán hacerse fuertes nuevamente en condición de local, donde suelen mostrar su mejor versión y donde gran parte de su aspiración en el campeonato pasa por sumar la mayoría de puntos.

En el frente estará Achuapa, un equipo que llega con la etiqueta de incómodo y que ha demostrado en más de una ocasión su capacidad para complicar a los rivales grandes.

