EN VIVO | Malacateco vs. Antigua GFC por la jornada 10 del Torneo Clausura 2026

Este sábado, Malacateco y Antigua GFC se miden en el estadio Santa Lucía por la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en un partido programado a las 8:00 pm. Los Toros buscan aprovechar su localía para escalar posiciones en la tabla, mientras que el conjunto colonial llega con la necesidad de sumar puntos que le den regularidad en el torneo.

Antigua GFC atraviesa un arranque de torneo irregular. Los Panzas Verdes solo han conseguido dos victorias en lo que va del Clausura 2026 y ambas las lograron como locales en el estadio Pensativo. Visitar el Santa Lucía representa una prueba distinta para un equipo que aún no conoce el triunfo fuera de casa en este torneo.

Malacateco, por su parte, llega con la motivación de sacar los tres puntos en casa y no perder terreno en la pelea por la clasificación. Los Toros saben que un triunfo en este duelo directo puede ser clave para mejorar su posición tanto en la tabla del Clausura como en la acumulada.

El partido promete ser intenso entre dos equipos que necesitan la victoria para no alejarse de los puestos de clasificación en una jornada que puede mover varios lugares en ambas tablas.

Sigue el minuto a minuto de este partido aquí: