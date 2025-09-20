EN VIVO| Malacateco vs. Antigua GFC por la jornada 11 del torneo Apertura 2025

En la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 Deportivo Malacateco recibe a Antigua GFC en el Estadio Santa Lucía a las 8 de la noche. El compromiso enfrenta a dos equipos con realidades distintas, pero con la necesidad común de sumar puntos importantes.

Los toros llegan con la obligación de hacerse fuertes en casa y seguir consolidando el repunte mostrado en jornadas recientes. Por su parte, Antigua viaja con la consigna de recuperar el liderato del torneo. Los coloniales, que han mostrado regularidad durante la primera vuelta, no quieren dejar escapar puntos que podrían ser determinantes en la pelea por la cima.